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На Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак
Сегодня, 12:24
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На Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак

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Материальный ущерб составил 82 тыс. рублей.

В Невском районе оперативники задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего на Искровском проспекте. Инцидент произошел 24 мая в 17:11. Злоумышленник ударил незнакомца стеклянной бутылкой по голове и похитил рюкзак прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В рюкзаке пострадавшего находились документы, игровая приставка, пять игровых карт к приставке, три портативных зарядных устройства и деньги. Материальный ущерб составил 82 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разбой". Стражи порядки задержали подозреваемого  у дома 5/6 по улице Белышева. В участок доставили 39-летнего мужчину. 

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе.

Фото: Piter.tv

 

Теги: задержание, искровский проспект, мвд, нападение на прохожего, полиция, ударил прохожего стеклянной бутылкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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