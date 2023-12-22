На Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак

Материальный ущерб составил 82 тыс. рублей.

В Невском районе оперативники задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего на Искровском проспекте. Инцидент произошел 24 мая в 17:11. Злоумышленник ударил незнакомца стеклянной бутылкой по голове и похитил рюкзак прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рюкзаке пострадавшего находились документы, игровая приставка, пять игровых карт к приставке, три портативных зарядных устройства и деньги. Материальный ущерб составил 82 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разбой". Стражи порядки задержали подозреваемого у дома 5/6 по улице Белышева. В участок доставили 39-летнего мужчину.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv