СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе

В надзорном ведомстве привлекут к ответственности лица, отвечавшие за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе города Краснодар. Речь идет оь инциденте, когда сильные порывы ветра сорвали кровельное покрытие в образовательном учреждении под номером 29, расположенного по улице Рылеева. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники региональной пресс-службы Следственного комитета. Специалисты установят ответственные лица, которые должны были контролировать надлежащее техническое состояние и обслуживание объекта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю

Напомним, что мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал подписчиков в социальных сетях о том, что в школе сорвало часть кровли до начала торжественной линейки, организованной по случаю последнего звонка. В прокуратуре уточнили, что это произошло в субботу, 25 мая, около 8 часов 18 минут по местному времени. В результате происшествия пострадало порядка 12 детей. Учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях в отношении малолетних.

Фото и видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю