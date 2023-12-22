В Москве задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях в отношении малолетних

Следствие хочет отправить подозреваемого под стражу.

На территории российской столицы правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в преступлениях в отношении малолетних. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Москве. Специалисты уточнили, что Черемушкинским межрайонным отделом по Юго-Западному административному округу ведется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ, а также пунктах "а", "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов.



Следователи пояснили, что не позднее 17 ноября 2023 года фигурант дела свершил злодеяние в отношении двух несовершеннолетних детей 2015 года рождения. Преступление происходило в одной из квартир жилого здания, расположенного по плице Академика Капицы. Порнографическиий контент подозреваемый намеревался распространить в Интернете. Позже мужчина был задержан по статье 91 УПК РФ. Местного жителя проверят на причастность к аналогичным криминальным эпизодам.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, проведен обыск по месту проживания фигуранта, в ходе которого обнаружены и изъяты технические средства, имеющие значение для уголовного дела. пресс-служба СК РФ по Москве

Следствие намерено ходатайствовать перед судебной инстанцией об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки.

Фото и видео: Telegram /Столичный СК