Биолог Глазков не рекомендует собирать зимние опята в Петербурге
Сегодня, 10:30
Грибы впитывают вредные вещества из окружающей среды.

Биолог Павел Глазков сообщил, что зимние опята лучше не собирать в Петербурге, поскольку грибы впитывают вредные вещества из окружающей среды. В целом в регионе сезон "тихой охоты" не заканчивается. 

Зимние опята выдерживают морозы до -10 градусов и не погибают, во время оттепели они оттаивают и продолжают расти. После оттаивания шляпка у гриба темнеет и становится желто-коричневой, а у молодых зимних опят шляпка янтарного цвета. Ножка темно-коричневого цвета, с возрастом может стать почти черной. 

Зимнего опенка с ложным не спутаешь: ложные опята не выдерживают холодов наших широт.

Павел Глазков, биолог 

Искусственно выращенный зимний опенок по вкусу сильно отличается от лесного. Его можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать. 

Ранее на Piter.TV: в лесах под Петербургом пошли трубчатые лисички. 

Фото: Telegram / Павел Глазков 

Теги: грибы, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

