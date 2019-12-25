Биолог Глазков не рекомендует собирать зимние опята в Петербурге

Грибы впитывают вредные вещества из окружающей среды.

Биолог Павел Глазков сообщил, что зимние опята лучше не собирать в Петербурге, поскольку грибы впитывают вредные вещества из окружающей среды. В целом в регионе сезон "тихой охоты" не заканчивается.

Зимние опята выдерживают морозы до -10 градусов и не погибают, во время оттепели они оттаивают и продолжают расти. После оттаивания шляпка у гриба темнеет и становится желто-коричневой, а у молодых зимних опят шляпка янтарного цвета. Ножка темно-коричневого цвета, с возрастом может стать почти черной.

Зимнего опенка с ложным не спутаешь: ложные опята не выдерживают холодов наших широт. Павел Глазков, биолог

Искусственно выращенный зимний опенок по вкусу сильно отличается от лесного. Его можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.

Фото: Telegram / Павел Глазков