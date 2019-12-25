В лесах под Петербургом пошли трубчатые лисички

Растут эти грибы в старых еловых лесных массивах.

В лесах Ленобласти появилось много трубчатых лисичек. Эти грибы любят лоси, сообщил биолог Павел Глазков.

Трубчатые лисички стоят на желтоватой длинной ножке, их шляпка цвета опавшей листвы. А растут грибы в старых еловых лесных массивах.

Трубчатые лисички можно варить, тушить, сушить, мариновать, замораживать в сыром виде, использовать для соусов, приготовления супов, как начинку для пирогов. Так что гриб более чем универсален. Если Вы решили пожарить лисички, главное правило – общее время термической обработки лисичек 15-20 минут! При более длительном приготовлении лисички становятся "резиновыми". <…> Пока не выпал снег, советую отправиться в лес за трубчатыми лисичками. Павел Глазков, биолог

В нашем регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная или настоящая лисичка, лисичка желтеющая, трубчатая лисичка, черная лисичка и горбатая лисичка.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре