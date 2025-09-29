Гигантские грибы обнаружили у Смоленского кладбища

По мнению автора фотографий, найденные экземпляры относятся к виду головача гигантского.

В Санкт-Петербурге обнаружены удивительные гигантские грибы. Фотограф Маори Мурр поделилась снимками необычной находки в социальной сети "ВКонтакте".

Грибы были найдены вблизи Смоленского кладбища на Васильевском острове. По мнению автора фотографий, найденные экземпляры относятся к виду головача гигантского (представителя семейства шампиньоновых). Они пригодны для употребления человеком.

Смотря на него почему-то сразу вспомнила "Алису в стране чудес". Даже страшно подумать, какая для сбора таких грибов нужна корзина... Маори Мурр, фотораф

Фото и видео: ВКонтакте / Маори Мурр