Сегодня, 8:31
134
Гигантские грибы обнаружили у Смоленского кладбища

По мнению автора фотографий, найденные экземпляры относятся к виду головача гигантского.

В Санкт-Петербурге обнаружены удивительные гигантские грибы. Фотограф Маори Мурр поделилась снимками необычной находки в социальной сети "ВКонтакте".

Грибы были найдены вблизи Смоленского кладбища на Васильевском острове. По мнению автора фотографий, найденные экземпляры относятся к виду головача гигантского (представителя семейства шампиньоновых). Они пригодны для употребления человеком.

Смотря на него почему-то сразу вспомнила "Алису в стране чудес". Даже страшно подумать, какая для сбора таких грибов нужна корзина...

Маори Мурр, фотораф 

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга и Ленобласти заполняют корзины грибами в рекордный сезон.

Фото и видео: ВКонтакте / Маори Мурр 

