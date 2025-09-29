Гигантские грибы обнаружили у Смоленского кладбища

В Санкт-Петербурге обнаружены удивительные гигантские грибы. Фотограф Маори Мурр поделилась снимками необычной находки в социальной сети "ВКонтакте".
Грибы были найдены вблизи Смоленского кладбища на Васильевском острове. По мнению автора фотографий, найденные экземпляры относятся к виду головача гигантского (представителя семейства шампиньоновых). Они пригодны для употребления человеком.
Смотря на него почему-то сразу вспомнила "Алису в стране чудес". Даже страшно подумать, какая для сбора таких грибов нужна корзина...
Маори Мурр, фотораф
Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга и Ленобласти заполняют корзины грибами в рекордный сезон.
Фото и видео: ВКонтакте / Маори Мурр
