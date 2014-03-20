Жители Петербурга и Ленобласти заполняют корзины грибами в рекордный сезон

В лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечается необычайно богатый грибной сезон. Об этом пишет "МК в Питере".
Местные жители публикуют в соцсетях фотографии корзин, полных белых грибов, опят и моховиков. В сообществах грибников активно обсуждают удачные маршруты и делятся впечатлениями от "тихой охоты".
Некоторые отмечают, что урожай настолько велик, что не удается унести весь сбор. Жительница Всеволожского района рассказала в группе "Грибы и Грибники СПб", что не смогла забрать все опята из-за нехватки места.
По наблюдениям любителей, пик осеннего сезона только начинается.
Ранее петербуржцам перечислили рекомендации по выбору кокоса.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все