Синоптик Колесов: петербуржцев ожидает контрастная неделя
Сегодня, 10:49
В пятницу похолодает до +1…+2 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на неделю. Эти семь дней будут контрастными. 

Сегодня ожидаются мокрый снег и температура около 0 градусов. С юга к региону подходит следующая зона осадков, и снег продолжится всю первую половину дня. Уже 9 декабря приблизится другой циклон, а 11 декабря – следующий. Они вынесут с запада теплый воздух, из-за чего в середине недели неизбежно потепление, осадки пройдут в виде дождя. 

Если уже завтра температура воздуха в Петербурге повысится до +4 гр., то в четверг будет еще теплее. Скорее всего, к нам принесет с Атлантики такое тепло, что температура сможет повыситься в городе до +5…+7 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

В пятницу похолодает до +1…+2 градусов, к началу ночи субботы температура опустится ниже 0 градусов, возможен снег. В выходные, 13 и 14 декабря, столбики термометров покажут -1…-5 градусов. 

Фото: Piter.TV 

