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Прокуратура завершила проверку после избиения лошади лопатой в Шуваловском парке

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Специалисты зафиксировали раны на туловище животного.

Природоохранная прокуратура завершила проверку после поступивших сообщений об избиении лошади в Шуваловском парке. В июле в соцсетях появилось видео, на котором лошадь бьют лопатой. После этого ситуацией заинтересовались профильные ведомства.

Специалисты установили, что на улице Горной в Парголово живут лошадь гнедой масти и пони. Они используются в культурно-зрелищных целях. Сам участок предназначен для индивидуального жилого строительства. На теле лошади зафиксировали раны после нанесенных ударов. Кроме того, животные не состоят на учете в ветеринарной станции, данные о вакцинации отсутствуют. 

Индивидуальный предприниматель должна будет устранить нарушения. По факту использования участка не по целевому назначению прокуратура направила информацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу для возбуждение дела об административном правонарушении. Кроме того, еще одно дело может возбудить Управление ветеринарии за жестокое обращение с животными. 

Лошадей содержит предпринимательница Светлана. Животным неоднократно наносили увечья детям. Так, например, в ноябре 2021 года из-за агрессивного животного пострадали 4 человека.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: избиение, лошадь, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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