В Смольном заявили, что хранение снежных гор около Шуваловского леса соответствует санитарным нормам

В сугробах не обнаружили мусор и коммунальные отходы.

Заместитель председателя ЗакСа Петербурга Николай Бондаренко прокомментировал ситуацию со свалкой снега в Приморском районе. Он пообещал держать на контроле проблему. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам представителя Смольного, горожане обеспокоены тем, что грязный снег привозят на территорию между Парашютной улицей и Шуваловским проспектом. Он понимает, что складирование снежных масс может нанести вред природе, поэтому провел с коллегами осмотр площадки. Вместе с комиссией по экологии и природопользованию ЗакСа он выяснил, что на участок около ЖК "Шуваловский" направляется снег с территории Приморского и Выборгского районов. Проверка документов показала, что площадка согласована с администрацией района и соответствует санитарным нормам.

Николай Бондаренко заявил, что воды, которые остаются в результате таяния снега, попадают в канализационный коллектор. Кроме того, он отметил, что в снежных массах не был найден мусор и коммунальные отходы.

Однако представитель Смольного выяснил, что часть снега складируют на территории зеленых насаждений. Он назвал это недопустимым.

В АО "Коломяжское" принимаются меры по перемещению снежных масс на территорию согласованной площадки. Николай Бондаренко, заместитель председателя ЗакСа

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Фото: ВКонтакте / Сергей Нагибин