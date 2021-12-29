В офисах дорожных предприятий и жилкомсервисах проходят обыски

Обыски проводятся как минимум в трех районах.

В жилкомсервисах, офисах дорожных предприятий и их подрядчиков проводятся массовые обыски утром 8-го февраля. Всего в списке оперативников отделов экономической полиции более 60 адресов, сообщила "Фонтанка".

На данный момент известно, что обыски проводятся как минимум в организациях Выборгского, Фрунзенского и Приморского районах. По информации издания, мероприятия проводятся в рамках разных уголовных дел. Официального сообщения от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не было.

В прошлом году бывшего главу ГУДП "Центр" заключили под стражу по делу о мошенничестве при содержании дорог. К предприятию неоднократно возникали вопросы. Позже прокуратура Петербурга уличила сотрудников в служебном подлоге. В декабре 2021 года надзорное ведомство осталось недовольно качеством уборки снега.

Фото: Piter.tv