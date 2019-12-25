Прокуратура Петербурга уличила сотрудников крупнейшего дорожного предприятия в служебном подлоге

По версии прокуратуры, должностные лица вели подложную документацию.

Следственные органы возбудили уголовное дело после проверки деятельности СПб ГУДП "Центр". Дорожное предприятие подведомственно комитету по благоустройству.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, проверка показала, что должностные лица учреждения использовали свои служебные полномочия и составляли подложные документы с мая по сентябрь 2021-го года о сотрудниках и их оплате труда, которые на самом деле указанные обязанности не осуществляли.

После проверки прокуратура направила материалы в следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог". Расследование продолжается.

ГУДП "Центр" занимается благоустройством Центрального, Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского, Петроградского, левого берега Невского и Василеостровского районов.

Отметим, что ранее наименование предприятия фигурировало в другом уголовном деле. Полиция выявила мошенническую схему хищения денег по фиктивному контракту на 9,5 млн рублей, связанному с содержанием дорог в Петербурге. По версии следствия, схему разработал бывший глава учреждения.

Фото: ВКонтакте / ГУДП "Центр"