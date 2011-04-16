Двух фигурантов дела о хищении средств, выделенных на уборку дорог в Петербурге, задержали

Третьему подозреваемому назначили обязательство о явке.

Следователи определили круг подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств, которые были выделены на уборку дорог в Петербурге. Двоих мужчин задержали, еще одному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Напомним, вчера сотрудники экономической полиции и следователи провели обыски в рамках уголовного дела о присвоении 9,5 млн рублей. В результате обысков было изъято около 5 млн рублей, а также документация. В качестве подозреваемых в полицию доставили 46-летнего бывшего директора бюджетного учреждения и двух гендиректоров коммерческих организаций. По предварительным данным, один из них — бывший руководитель ГУДП "Центр" Геннадий Фомин.

Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО