Бывший директор ГУДП "Центр" Фомин подозревается в создании мошеннической схемы при содержании дорог

Следствие полагает, что Геннадий Фомин присвоил миллионы по фиктивному контракту.

Петербургская "экономическая" полиция провела серию обысков по делу о присвоении бюджетных денежных средств. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, правоохранители выявили схему по хищению денег, выделенные на работы по содержанию автомобильных дорог и их ремонту, ее разработчиком оказался экс-руководитель ГУДП "Центр" Геннадий Фомин.

Полиция наведалась в здание №27 по Кременчугской улице, где располагается ГУДП "Центр", а затем в загородной дом в Ильичево. Именно там застали Геннадия Фомина. Следствие полагает, что чиновник заключил с подрядчиком фиктивный договор на уборку тротуаров, по которому было выделено около 9,5 млн рублей в рамках контракта. Формально технические работы не велись в должном объеме, а выделенные из бюджета деньги утекали в карманы к участникам противоправной схемы.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. При обысках 11 марта полиция изъяла крупную сумму денег и документацию, имеющая значение для расследования.

Ранее мы рассказывали, что молодых супругов, убивших двух друзей в Мурино, отправили в колонию на 12 и 18 лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД