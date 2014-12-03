МВД опубликовало видео с обысков по делу о присвоении средств на уборку дорог Петербурга

Работы по уборке были выполнены не в должном объеме.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с серии обысков, которые проходили утром 11 марта у представителей организаций, специализирующихся на уборке автомобильных дорог.

Обыск проходит в рамках уголовного дела о присвоении или растрате. Ключевым звеном и разработчиком противоправной схемы , по версии следствия, стал бывший руководитель городского дорожного предприятия. На механизированную уборку тротуаров было выделено 9,5 млн рублей, однако работы не провели в должном объеме, а деньги участники преступной схемы распределили между собой. При проведении розыскных мероприятий была обнаружена крупная сумма денег и документы.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО