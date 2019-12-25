В Петербурге проводятся обыски по деле о растрате бюджетных денег, выделенных на уборку дорог

Уборка была проведена не в должном объеме, а деньги участники преступной схемы распределили между собой.

Полицейские выявили схему по хищению бюджетных денег, которые выделили на содержание дорог в Петербурге. Сегодня в рамках уголовного дела проводится серия обысков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Участниками противоправной схемы выступают должностные лица организаций, которые специализируются на техническом обслуживании дорог. По версии следствия, разработчиком схемы стал бывший руководитель городского дорожного предприятия. Он воспользовался своим положением и привлек к участию представителей подрядной организации. Компании заключили фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров. На работы выделили 9,5 млн рублей. По факту работы не были выполнены в полном объеме, а деньги участники преступления распределили между собой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Обыски проходят 11 марта в организациях и по местам жительства предполагаемых фигурантов дела. Полиция изъяла крупную сумму денег и документацию.

Сегодня на уборку Петербурга вышло почти 800 единиц техники.

Фото: Piter.TV