На уборку Петербурга вышло почти 800 единиц техники

В ближайшие часы в городе ухудшится погода.

В четверг, 11 марта, на уборку улиц Петербурга вышли 785 единиц техники и 1222 работника ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В скверах, садах и скверах работают еще 430 специалистов и 81 единица техники. В ближайшее время в городе ожидается снег. Погода уже начала меняться: небо заволокло облаками, температура поднялась, усилился ветер. Для борьбы с гололедом используется песко-соляная смесь. За прошлые сутки было израсходовано 315 тонн.

За уборочной техникой можно наблюдать в режиме онлайн.

Мороз в Северной столице будет постепенно спадать.

Фото: Piter.TV