В четверг из Петербурга начнут уходить морозы

Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

В четверг, 11 марта, из Петербурга на юг начнет уходить антициклон и его влияние на метеорологические условия в городе ослабнет. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температура воздуха ожидается в пределах от -4 до -6 градусов. В Ленобласти -1…-6, на востоке -6…-11. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее стало известно, что потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

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