Потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта

Синоптики успокоили: морозы продержатся пару дней.

Во вторник, 9 марта, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил в разговоре с "Петербургским дневником", что март в регионе будет теплый.

По словам специалиста, погода "не бьет экстремумов", и холода продержатся несколько дней. Так, 9 и 10 марта температура воздуха составит до -22 градусов ночью, а днем – до -10 градусов.

Резко похолодало из-за воздушных масс: в пятницу придет циклон, юго-западный ветер усилится, пойдет небольшой снег.

Синоптик в очередной раз напомнил, что морозная погода для начала марта – нормальное явление. Потепление можно ждать с середины месяца.

Ранеем мы писали, что ночью 10 марта в Ленобласти местами будет до -33 градусов.

Фото: Piter.TV