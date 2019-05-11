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Потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта
Сегодня, 15:31
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smirenny

Потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта

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Синоптики успокоили: морозы продержатся пару дней.

Во вторник, 9 марта, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил в разговоре с "Петербургским дневником", что март в регионе будет теплый. 

По словам специалиста, погода "не бьет экстремумов", и холода продержатся несколько дней. Так, 9 и 10 марта температура воздуха составит до -22 градусов ночью, а днем – до -10 градусов. 

Резко похолодало из-за воздушных масс: в пятницу придет циклон, юго-западный ветер усилится, пойдет небольшой снег. 

Синоптик в очередной раз напомнил, что морозная погода для начала марта – нормальное явление. Потепление можно ждать с середины месяца.

Ранеем мы писали, что ночью 10 марта в Ленобласти местами будет до -33 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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