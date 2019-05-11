Ночью 10 марта в Ленобласти местами будет до -33 градусов

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 марта на территории 47 региона будет переменная облачность.
Ночью 10 марта на юго-западе местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -20...-25, на востоке местами -28...-33 градусов, днем -8...-13 градусов На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее МЧС предупреждило о морозах до 30 градусов в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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