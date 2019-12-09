МЧС предупреждает о морозах до 30 градусов в Ленобласти

Ночью 10 марта сильные морозы ожидаются на востоке области.

В ближайшие несколько дней Ленобласть ждут сильные морозы. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по 47 региону.

Ночью 9 марта столбик термометра в некоторых районах региона опустился до -26 градусов, с утра на дорогах гололедица. Ночью 10 марта в большинстве районов будет -18..-23 градуса, на востоке – до -25..-30 градусов.

Ночью 11 марта в Ленобласти немного станет теплее. На западе ожидается до -15..20, на востоке – до -20..25 градусов.

Петербург попал в зону противоборства двух атмосферных вихрей.

Фото: Piter.tv