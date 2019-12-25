Петербург попал в зону противоборства двух атмосферных вихрей

Температурный фон окажется на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник, 9 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться в противоборстве снежного циклона с запада и морозного антициклона с востока. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Лишь на западе местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон в городе окажется на 9-10 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров опустятся до -9…-11 градусов, в Ленобласти до -7…-12, местами до -17 градусов.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Instagram / nataliakazakova9891