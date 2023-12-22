Бюджетные компании займутся уборкой дорог в Петербурге

Уборкой улиц в Санкт-Петербурге теперь будут заниматься бюджетные компании, а не дорожные предприятия, согласно опубликованному на сайте Смольного проекту постановления.
В документе указано, что учреждение "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" заменит ГУП "Центр", ГБУ "Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства" займется дорогами вместо ГУП "Путь", а ГБУ "Юго-восточное управление региональных дорог и благоустройства" возьмет на себя функции ГУДСП "Петродворцовое". ГБУ "Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства" также будет отвечать за обязанности ГУДСП "Курортное".
Предполагается, что теперь бюджетные компании будут заключать контракты по прямому бюджетному заданию, а не на конкурсной основе, как это было ранее.
Ранее мы сообщили о том, что "Мостотрест" проведет ремонтную кампанию с сохранением движения.
Фото: Piter.TV
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