Учеников школы в Новосибирске обыскали на предмет вейпов в туалете

Учеников одной из школ в Новосибирске обыскали на предмет вейпов в туалете. Об этом сообщает телеканал "360".
По информации источника, учительница биологии пришла в туалет и обыскивала мальчиков, требуя от них вывернуть карманы. Тех, кто отказывался слушать, она досматривала собственноручно. Школьники потребовали соблюдать права и обещали пожаловаться на происходящее.
Инцидент бурно обсуждали в социальных сетях. Родители некоторых школьников встали на защиту педагога и призвали к более строгому обращению с детьми.
Ранее мы сообщали, что в школе №87 Петроградского района открыли многофункциональное пространство.
Фото: Piter.tv
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