Учеников школы в Новосибирске обыскали на предмет вейпов в туалете

Инцидент бурно обсуждали в социальных сетях.

Учеников одной из школ в Новосибирске обыскали на предмет вейпов в туалете. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации источника, учительница биологии пришла в туалет и обыскивала мальчиков, требуя от них вывернуть карманы. Тех, кто отказывался слушать, она досматривала собственноручно. Школьники потребовали соблюдать права и обещали пожаловаться на происходящее.

Инцидент бурно обсуждали в социальных сетях. Родители некоторых школьников встали на защиту педагога и призвали к более строгому обращению с детьми.

Ранее мы сообщали, что в школе №87 Петроградского района открыли многофункциональное пространство.

Фото: Piter.tv