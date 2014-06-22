В школе №87 Петроградского района открыли многофункциональное пространство

Современное многофункциональное пространство для учебы и отдыха появилось в школе №87 Петроградского района. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 сентября.
На этапе разработки проекта инициативу поддержали две трети учеников. Бюджет на реализацию составил порядка 3 млн рублей.
Это очень важно, что детишки воплотили сами в жизнь, а мы, как финансовый орган, всецело поддерживаем данное начинание. Надеемся, что школа в этом году вновь будет участвовать в проекте "Твой бюджет", ждем новых инициатив.
Сергей Поляков, заместитель председателя Комитета финансов Петербурга
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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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