В школе №87 Петроградского района открыли многофункциональное пространство

Бюджет на реализацию проекта составил порядка 3 млн рублей.

Современное многофункциональное пространство для учебы и отдыха появилось в школе №87 Петроградского района. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 сентября.

На этапе разработки проекта инициативу поддержали две трети учеников. Бюджет на реализацию составил порядка 3 млн рублей.

Это очень важно, что детишки воплотили сами в жизнь, а мы, как финансовый орган, всецело поддерживаем данное начинание. Надеемся, что школа в этом году вновь будет участвовать в проекте "Твой бюджет", ждем новых инициатив. Сергей Поляков, заместитель председателя Комитета финансов Петербурга

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"