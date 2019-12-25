Старейшая учительница Петербурга отметила своё 103-летние

Надежда Строгонова носит звание Почётного гражданина города.

В Северной столице отмечает свой 103-ий день рождения блокадная учительница, Почётный гражданин Петербурга Надежда Строгонова. Об этом сообщил депутат городского ЗакСа Алексей Зинчук в своём Telegram-канале.

Желаю вам счастливых дней, здоровья вам, всем родным и близким людям, солнечного настроения. Оставайтесь всегда такой же бодрой, активной, сильной, мудрой и позитивной, несмотря ни на что! Алексей Зинчук, депутат ЗакСа Петребурга

К поздравлениям старейшего педагога Петербурга присоединились все парламентарии. Отметим, что в годы блокады Надежда Васильевна трудилась в детском доме и школе №161 на 6-й Советской улице. Здание учреждения разрушил разрыв фашисткой бомбы: всех детей удалось спасли, однако погибли 5 педагогов. В прошлом году по инициативе Надежды Строгоновой в Соляном переулке появился памятник блокадному учителю.

Фото: Teleram / депутат Алексей Зинчук