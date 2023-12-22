На ЗСД за сутки использовали более 300 тонн противогололедных материалов

Водителям напоминают, что в целях безопасности, работа на многополосной магистрали ведется колонной комбинированных дорожных машин.

Эксплуатационные службы ЗСД провели семь кругов уборки и истратили 300 тонн реагентов за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

За сутки на ЗСД было выполнено семь полных циклов обработки всей магистрали. Как всегда в условиях риска гололеда, в первую очередь обрабатывались дуги съездов и заездов, участки с поворотами, зоны торможения, мостовые сооружения.

Каждая единица техники, задействованная в уборке, прошла за сутки 500-600 километров. Суммарный пробег техники составил более 20 тысяч километров. На трассе было распределено более 300 тонн противогололедных материалов, вывезено 1000 кубических метров снега.

Водителям напоминают, что в целях безопасности, работа на многополосной магистрали ведется колонной комбинированных дорожных машин, что может снизить скорость потока транспорта. Автомобилистов просят соблюдать ПДД и строго следовать предписаниям знаков и табло переменной информации.

Видео: ЗСД