Прокуратура собирается всю зиму проверять качество уборки снега в Петербурге

Специалисты прокуратуры будут давать оценку деятельности дорожных предприятий, и принимать меры в случае необходимости.

Прокуратура Петербурга будет всю зиму систематически проверять качество работ по уборке городских улиц от снега. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты прокуратуры будут давать оценку деятельности дорожных предприятий, и принимать меры в случае необходимости. Накануне вечером специалисты проверили качество уборки в Московском районе и остались недовольным. Прокурор вынес предостережение директору СПб ГУДП "Центр".

Между тем, в Петербурге с утра 1 декабря автомобилисты снова стоят в пробке из-за снежного коллапса.

Фото: Piter.tv