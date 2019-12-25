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Прокуратура собирается всю зиму проверять качество уборки снега в Петербурге
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура собирается всю зиму проверять качество уборки снега в Петербурге

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Специалисты прокуратуры будут давать оценку деятельности дорожных предприятий, и принимать меры в случае необходимости.

Прокуратура Петербурга будет всю зиму систематически проверять качество работ по уборке городских улиц от снега. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты прокуратуры будут давать оценку деятельности дорожных предприятий, и принимать меры в случае необходимости. Накануне вечером специалисты проверили качество уборки в Московском районе и остались недовольным. Прокурор вынес предостережение директору СПб ГУДП "Центр".

Между тем, в Петербурге с утра 1 декабря автомобилисты снова стоят в пробке  из-за снежного коллапса.

Фото: Piter.tv

Теги: прокуратура, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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