Бывшего главу ГУДП "Центр" заключили под стражу по делу о мошенничестве при содержании дорог

Срок ареста – до 30 апреля.

Василеостровский районный суд Петербурга 12 марта заключил под стражу экс-главу ГУДП "Центр" Геннадия Фомина. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина обвиняется в присвоении или растрате.

Под стражей Фомин пробудет до 30 апреля. Напомним, что бывшего чиновника задержали 11 марта после обысков в здании ГУДП "Центр" и загородном доме Фомина в Ильичево. Полиция выявила мошенническую схему хищения денег по фиктивному контракту на 9,5 млн рублей, связанному с содержанием дорог в Петербурге. Известно, что разработал эту схему сам Фомин. Возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МВД