Петербург стал аутсайдером по качеству уборки снега в городах России

Лучше всего снег убирали в Красноярске, Казани и Омске.

Россияне оценили качество уборки снега в городах. В результате Санкт-Петербург и Вологда оказались на последнем месте по этому параметру из 16 российских городов. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Качество уборки снега в городе петербуржцы оценили ниже, чем в два балла. В опросе приняли участие с 9 января по 18 февраля девять тысяч экономически активного населения городов-миллионников.

При этом лучше всего снег убирали в Красноярске (3,13 балла), Казани (3,12 балла), а также Омске (2,99 балла). В Екатеринбурге качество уборки снега оценили в среднем на 2,95 балла.

Москва по данному показателю разместилась на пятом месте с 2,93 балла. При этом в основном жители хвалят качество уборки снега в центре, но есть нарекания к качеству уборки в спальных районах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в субботу, 19февраля, ожидается до +2 градусов и мокрый снег.

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