  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в субботу ожидается до +2 градусов и мокрый снег
Сегодня, 10:06
98
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в субботу ожидается до +2 градусов и мокрый снег

0 0

Штормового ветра не прогнозируется.

В субботу, 19 февраля, в Петербурге ожидается плюсовая температура. А также мокрый снег. Об этом сообщает ФГБУ
"Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет дуть с юга. Днем ожидается мокрый снег, возможно его налипание.

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV  сообщал, что в НИИ Джанелидзе доставили россиянку, которая впала в кому на Бали после аварии. 

Фото: Piter.TV

Теги: мокрый снег в петербурге, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии