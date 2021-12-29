В Петербурге в субботу ожидается до +2 градусов и мокрый снег

Штормового ветра не прогнозируется.

В субботу, 19 февраля, в Петербурге ожидается плюсовая температура. А также мокрый снег. Об этом сообщает ФГБУ

"Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет дуть с юга. Днем ожидается мокрый снег, возможно его налипание.

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в НИИ Джанелидзе доставили россиянку, которая впала в кому на Бали после аварии.

Фото: Piter.TV