В Петербурге в субботу ожидается до +2 градусов и мокрый снег

В субботу, 19 февраля, в Петербурге ожидается плюсовая температура. А также мокрый снег. Об этом сообщает ФГБУ
"Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет дуть с юга. Днем ожидается мокрый снег, возможно его налипание.
В течение дня атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Piter.TV сообщал, что в НИИ Джанелидзе доставили россиянку, которая впала в кому на Бали после аварии.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все