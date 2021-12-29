  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 тысяч человек
Сегодня, 14:22
105
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 тысяч человек

0 0

141 ребенку потребовалась стационарная медицинская помощь.

Из-за гололеда в период с 15 декабря по 18 января в Петербурге пострадали 3 158 человек. Такой ответ получил депутат Борис Вишневский в ответ на свой запрос в комитет по здравоохранению.

Из них 2 935 потребовалась госпитализация, в том числе 141 ребенку. В статистику вошли только те, кто обратился за медицинской помощью. 

Ранее стало известно о том, сколько людей обратились с травмами в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе за январь.

Один из петербургских экомагазинов предложил использовать кофейных жмых в качестве средства борьбы с гололедом. Его применяли в некоторых городах России. Узнали, что об этом думает комитет по благоустройству. 

Фото: Piter.TV

Теги: гололёд, наледь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии