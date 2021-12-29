В комитете по благоустройству не одобрили кофе в качестве средства для борьбы с гололедом

Чиновники посоветовали жителям не пользоваться кофейным жмыхом для посыпки дорог.

В петербургском комитете по благоустройству не признали кофейных жмых альтернативой песку, соли и реагентам, призванных бороться с гололедом. Об этом в комитете заявили Piter.TV.

Напомним, ранее мы писали об экологичной идее, предложенной петербургским экомагазином: его основатель Олеся Бесперстова заметила, что кофейный метод уже успешно использовали в Альметьевске, Казани, Екатеринбурге, Варшаве и Кракове. По ее словам, тротуар, посыпанный высушенной кофейной гущей, действительно становился менее скользким, а жмых не наносил вреда собачьим лапам и обуви прохожих. Экоблогер Анна Тятте высказала уверенность в том, что нескользящие свойства у кофейного жмыха примерно такие же, как у песка, поэтому он сможет делать дорожки безопаснее. Тятте добавила, что гуща – это биоразлагаемое вещество, поэтому весной она быстро смешается с землей и послужит удобрением для нее.

В ответ на вопросы Piter.TV в комблаге заявили, что даже не стали бы рассматривать жмых как средство от гололеда – чиновники назвали кофе не разрешенным для данных целей материалом.

Комитет по благоустройству никогда не использовал неразрешенные материалы для борьбы с гололедом и рекомендует жителям также не делать этого. У Комитета нет никакой информации о том, что проводились исследования противогололедных качеств кофейного жмыха, и нет понимания особенностей и объемов его возможного использования. комитет по благоустройству

В комблаге призвали горожан не пользоваться кофе для посыпки дорог, хотя на подхваченную несколькими городами мира идею многие петербуржцы отреагировали положительно.

Фото: unsplash