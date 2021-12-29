Кофе вместо песка и реагентов: сможет ли прижиться в Петербурге экологичная идея против гололеда

Piter.TV узнал, применяют ли в городе кофейный жмых для борьбы со льдом, что о нем думают петербуржцы, кофейни и эксперт.

Нынешняя зима в Петербурге бьет все антирекорды по гололеду на улицах: дороги скованы льдом даже в центре, люди ежедневно получают травмы, от коммунальных служб горожане не могут добиться регулярного посыпания тротуаров песком и берутся за дело сами. В то же время, некоторые из петербуржцев обсуждают в соцсетях альтернативы пескосоляным смесям и реагентам, которые портят зимнюю обувь и вредят собачьим лапам. Так, петербургский экомагазин noplasticisfantastic предложил посыпать замороженные дороги отработанной кофейной гущей.

Основатель магазина Олеся Бесперстова заметила, что тротуары станут менее скользкими, в почву и воду попадет меньше вредных веществ, а на свалку уедет гораздо меньше отходов, поступающих из кофеен и кафе ежедневно.

Вспомните сколько кофеен в городе? Сколько испитого кофе ежедневно? Тут сразу две пользы – меньше отходов попадет на свалку и меньше реагентов попадет в почву и воду, меньше сожженных лап собак на прогулках и испорченной обуви. И это совершенно бесплатно! Как минимум, стоит рассмотреть такую практику, когда не справляются коммунальные службы, хотя бы в парках и скверах посыпать скользкие, опасные места для пешеходов… Реагенты совсем жмыхом не заменить, но как в дополнение, неплохой может быть вариант. Олеся Бесперстова

Бесперстова пообещала опробовать метод на вечно скользкой дорожке рядом со своим домом и напомнила, что такой опыт использования кофе уже имеют несколько городов мира.

Действительно, применять кофейных жмых в качестве антискользящей посыпки уже начали в Альметьевске, Казани, Екатеринбурге, а также в Варшаве и Львове. Первым экологичную акцию начал Львов, идею в феврале 2021 года предложила местная чиновница. Вслед за Львовом метод подхватили в Варшаве и Кракове, где жмых организованно передавали дворникам, а также в упомянутых российских городах. В ходе прошлогоднего эксперимента в Татарстане успели собрать столько гущи, сколько хватило на посыпку дорожек в двух крупных парках.

В комментариях к посту экомагазина идею активно поддержали местные жители, петербургские кафе и кофейни и иногородние заведения. Нашлись среди комментаторов и те, кто уже попробовал бороться со льдом с помощью кофе. Piter.TV расспросил несколько городских кофеен об этом опыте.

Сотрудники заведения holder.coffee на улице Черняховского рассказали, что гуща неплохо помогает бороться с гололедом – работники посыпали жмыхом дорогу у кофейни. К акции проявили интерес студенты и посетители с собаками, некоторые соглашались взять мешочек с гущей с собой, чтобы самостоятельно посыпать любой скользкий участок в городе. По словам работников, гости с собаками выражали особую благодарность за заботу о лапах четвероногих.

Грязи в помещении кофейни от жмыха больше не становится. Если использовать свежий жмых, он достаточно сильно пахнет. Когда посыпали на улице около кофейни, в совокупности просто с ароматом кофе из заведения, был прям бомбический сильный запах. Но он достаточно быстро развеивается и улетучивается. поделились в кофейне

Сотрудники микрокофейни "ТЧК" на улице Мира рассказали, что посыпают свой дворик гущей уже несколько лет. По словам работников, эффект от жмыха такой же, как и от песка, кофе не оставляет сильного запаха и не грязнит полы помещения – "возможно как раз из-за того, что частички кофе очень маленькие". Желающим присоединиться к акции в "ТЧК" посоветовали высушивать жмых, оставшийся от кофе, чтобы он не заплесневел.

Судя по комментариям, метод уже используют несколько петербургских заведений и даже владелица кофемобиля, а на заметку идею взяли еще как минимум десяток кафе и простые горожане – они решили посыпать кофейной гущей дорожки у парадных.

По мнению экоблогера и экожурналиста Анны Тятте, кофейный жмых – достойная и безопасная альтернатива соли и песку. Как рассказала эксперт Piter.TV, нескользящие свойства у жмыха примерно такие же, как у песка, поэтому он сможет выполнять свои функции.

Будет ли безопасен для обуви и собачьих лап? Жмых будет уж точно безопаснее синтетических реагентов, которыми сейчас посыпают дороги. Это абсолютно натуральное биоразлагаемое вещество, не вступающее в реакции с другими поверхностями и веществами, которые есть в окружающей среде. Поэтому обувь будет меньше портиться, лапы животных меньше страдать, но их, конечно, лучше мыть после любой прогулки. Я убеждена, что жмых вовсе не принесет вреда людям за редким исключением – аллергикам, но я таких людей ни разу не встречала. Анна Тятте, экоблогер

По мнению эксперта, почве и воде кофейная гуща тоже не навредит: весной она сгниет в земле за счет своей высокой биоразлагаемости и послужит скорее удобрением. Кофейной взвеси в воздухе и пыли на дорогах, считает Тятте, можно не бояться – во время таяния снега жмых быстро смешается с землей.

Практикующие "кофейную борьбу" люди добавили к перечню плюсов вкусный бодрящий запах в первый день посыпки, более быстрое таяние снега и экономию для города при закупке реагентов.

Конечно, помимо плюсов у кофейной посыпки нашлись и минусы: петербуржцы заметили, что многие люди испытывают тошноту или мигрень от запаха кофе или даже страдают аллергией на него. Еще одним аргументом стала возможная грязь от жмыха: по мнению горожан, кофе непременно будет пачкать белые подошвы обуви, фасады домов у земли и одежду, если человек все же поскользнется и упадет. Некоторые петербуржцы с неудовольствием сказали, что одежду и полы в квартире и парадной станет сложнее отмывать, а все дороги будут выглядеть непривлекательно коричневыми. Среди аргументов против прозвучали также предположение о том, что идея не пройдет по санитарным нормам из-за наличия органической среды (корма для бактерий), закисления почвы весной и реакции растений на подобную подкормку, а также кофейную пыль.

Угодить обоим лагерям оказалось непросто, но перевес среди обсуждающих все же склонился к использованию кофе во время гололеда.

На момент публикации мы не дождались комментария от комитета по благоустройству. Как только мы узнаем, что чиновники думают об этой идее и сможет ли частная идея перерасти на уровень общегородской, обязательно опубликуем отдельный материал.

Фото: unsplash; скриншоты Instagram / @noplasticisfantastic