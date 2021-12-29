На углу Моховой и Пестеля петербуржец на костылях посыпал тротуар песком

Он рассказал, что живет рядом и не хочет, чтобы другие пешеходы падали.

Во вторник вечером, 18 января, в центре Петербурга мужчина на костылях посыпал тротуар песком. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Петербуржец самостоятельно посыпал песком тротуар на углу улиц Моховой и Пестеля. Мужчина передвигается на костылях, однако это его не остановило, чтобы сделать тротуар удобным для передвижения. Он рассказал, что живет рядом и не хочет, чтобы другие пешеходы падали.

Ранее петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте. В результате инцидента у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

