Появились фотографии, как улицу Пестеля защищают от ледяных луж на тротуарах

Планируется распространить эту практику на весь город, если система покажет свою эффективность.

В Петербурге запустили стартовый проект на улице Пестеля по подключению "греющего кабеля" к ливневой канализации. Он позволяет предотвращать образование наледи, передают в пресс-службе Смольного.

Кабель будут протягивать через водосточные трубы к ливневой канализации. Планируется распространить эту практику на весь город, если система покажет свою эффективность.

В Жилищном комитете подтвердили, что у дома № 25А по улице Пестеля в настоящее время как раз ведутся работы в рамках пилотного проекта. Также сами водостоки уводят под землю, чтобы предотвратить образование на пешеходной части ледяного катка в зимнее время.

Напомним, что систему "Греющий кабель" в Петербурге начали применять с 2019 года для крыш многоквартирных жилых домов и домов с кровлями сложной конфигурации, чтобы на крышах образовывалось меньше наледи и меньше скапливалось осадков. Соответственно, объем работ по очистке таких кровель также уменьшается.



Ранее на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда на этих выходных.

Фото: Вконтакте / Смольнинское онлайн