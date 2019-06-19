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Финляндском направлении запустят дополнительные поезда на этих выходных
Сегодня, 19:24
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Финляндском направлении запустят дополнительные поезда на этих выходных

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Шесть дополнительных поездов отправятся в Зеленогорск, Сестрорецк, Белоостров и другие курортные направления региона.

На выходных, 25 и 26 июня, дополнительные поезда запустят на Финляндском направлении. Об этом рассказали 24 июня в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Такое решение приняли из-за увеличения пассажиропотока в связи с повышением температуры до +30 градусов. Так, шесть дополнительных поездов отправятся в Зеленогорск, Сестрорецк, Белоостров и другие курортные направления региона. Подробнее можно прочитать на сайте СЗППК.

Ранее мы сообщали, что на Ямале загорелся пассажирский поезд. Предварительной причиной воспламенения поезда считается поджог.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: поезда, финляндский вокзал, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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