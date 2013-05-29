На Ямале загорелся пассажирский поезд

Предварительной причиной воспламенения поезда считается поджог.

В Ямало-Ненецком автономном округе загорелся пассажирский поезд. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, ведется проверка. Предварительной причиной возгорания считается поджог. Известно, что проблема зафиксирована с железнодорожным составом, который двигался из Нового Уренгоя до Оренбурга. Никто из людей не пострадал, однако движение на участке было временно затруднено. Инцидентом произошел в 04:10 утра по местному времени (в 02:10 утра по московскому времени) на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги.

Произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379. В вагоне находились 19 человек, жертв и пострадавших нет. В настоящее время движение на участке приостановлено. пресс-служба УТ прокуратуры

Экстренные службы полностью отцепили вагон, после чего потушили. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости