СМИ: Два человека погибли после того, как автомобиль врезался в стену и загорелся в Москве

Авария с возгоранием машины произошла на Зубовском бульваре.

Два человека погибли после того, как автомобиль врезался в стену и загорелся в Москве. Соответствующее заявление сделали представители региональных экстренных служб города. Известно, что трагедия зафиксирована на тротуаре Зубовского бульвара. Машина столкнулась со зданием, после чего воспламенилась. По данным от одной из очевидиц, заживо сгорели в салоне транспортного средства как минимум два человека.

Также отмечается, что на пострадавшей иномарке (черном Mercedes) не было номеров. Свидетели событий не знают, передвигался ли автомобиль без них по дорогам или номера сняли уже после аварии. Официальных данных о погибших пока что не поступали. В Департамента по транспорту уточнили, что авария зафиксирована вблизи дома 22/39, а в ней приняли участие два автомобиля.

Один из них врезался в здание и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено. пресс-служба Дептранса

Специалисты из профильного ведомства добавили, что из-за ДТП были заняты первая и вторая полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Mash