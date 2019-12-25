В Петербург на спецборту МЧС доставили 10-летнюю девочку из Донецка

Медики в Донецке диагностировали у несовершеннолетней хронический аутоиммунный энцефалит.

Спецборт МЧС доставил в Петербург 10-летнюю девочку из Донецка, которая болеет с августа прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Прошлым летом вся семья девочки перенесла ОРВИ, у взрослых подтвердился коронавирус. После перенесённой инфекции у ребёнка появились тревожные симптомы: непроизвольные движения, нарушение речи и почерка, затруднение глотания.

В детской клинической больнице Донецка у девочки выявили острую ревматическую лихорадку, миокардит и малую хорею. Во время лечения ей стало лучше, но после отмены гормональных препаратов симптомы вернулись. Медики диагностировали у несовершеннолетней хронический аутоиммунный энцефалит.

Получив запрос из Донецка, ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов дал поручение немедленно госпитализировать пациентку в СПбГПМУ. Невролог Педиатрического университета Мария Кошелева отметила, что это довольно сложный случай и для правильно поставленного диагноза нужны консультации смежных специалистов.

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Фото: Piter.tv (архив)