Петербургские врачи спасли новорождённого из Чечни

Врачи Педиатрического университета спасли новорождённого ребёнка с аномалиями из Чечни. Об этом сообщила пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.
В ночь на 13 июня врачи Перинатального центра приняли роды у жительницы Чечни. Ребёнок родился с аномалиями: омфалоцеле (аномалия, при которой органы брюшной полости выходят за ее пределы в составе грыжевого мешка), спино-мозговой грыжей, врождённым пороком сердца.
Маленького пациента в экстренном порядке прооперировали по поводу омфалоцеле. Также успешно завершилась операция по коррекции спино-мозговой грыжи. У новорождённого есть все шансы вырасти здоровым.
Ранее стало известно, что в Педиатрическом университете спасают малышей с помощью внутриутробного переливания крови.
Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
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