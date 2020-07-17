Петербургские врачи спасли новорождённого из Чечни

У ребёнка были врождённые аномалии.

Врачи Педиатрического университета спасли новорождённого ребёнка с аномалиями из Чечни. Об этом сообщила пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

В ночь на 13 июня врачи Перинатального центра приняли роды у жительницы Чечни. Ребёнок родился с аномалиями: омфалоцеле (аномалия, при которой органы брюшной полости выходят за ее пределы в составе грыжевого мешка), спино-мозговой грыжей, врождённым пороком сердца.

Маленького пациента в экстренном порядке прооперировали по поводу омфалоцеле. Также успешно завершилась операция по коррекции спино-мозговой грыжи. У новорождённого есть все шансы вырасти здоровым.

Ранее стало известно, что в Педиатрическом университете спасают малышей с помощью внутриутробного переливания крови.

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России