В Педиатрическом университете спасают малышей с помощью внутриутробного переливания крови

Процедура помогает сохранить беременность при резус-конфликте, когда организм мамы "атакует" будущего ребёнка.

В Перинатальном центре СПбГПМУ сейчас находятся две женщины, которые столкнулись с этим редким и опасным осложнением "резус-конфликт". Одна пациентка приехала из Ставропольского края, а другая – из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Помочь в данной ситуации может внутриутробное переливание отмытых эритроцитов плоду, а также плазмоферез и гемосорбция. Пациентка из Ставропольского края поступила к петербургским медикам 18 мая при сроке беременности 28-29 недель. Мама имеет резус-отрицательную принадлежность крови, а ребёнок унаследовал положительный резус отца. Из-за такой ситуации у ещё не рождённого ребёнка снижается гемоглобин, возникает тяжёлая анемия. Также может развиться сердечная недостаточность и тотальный отёк.

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии СПбГПМУ Ларисы Романовой, пациентке из Ставропольского края данную процедуру выполнили 20 мая. И мама, и малыш перенесли её хорошо: удалось существенно поднять уровень гемоглобина плода и уменьшить отёк. Однако медики полагают, что в дальнейшем потребуются ещё несколько внутриутробных переливаний.

Отмечается, что и после рождения малышам, перенесшим гемолитическую болезнь, нередко требуется переливание крови. К счастью, в Педиатрическом университете есть все необходимые специалисты высочайшего уровня, а значит, новорожденным не понадобится транспортировка в другое медицинское учреждение.

В апреле стало известно, что в Петербурге врачи впервые удалили опухоль мозга 15-летнему подростку в сознании.

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