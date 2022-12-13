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На Моховой с крыши глыба льда рухнула на женщину
Сегодня, 22:42
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На Моховой с крыши глыба льда рухнула на женщину

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В удовлетворительном состоянии после осмотра её отпустили домой.

В Петербурге у дома № 45 по Моховой улице на голову 38-летней женщины упала глыба льда. Инцидент произошел в половине четвертого дня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Чиновники заявили, что женщина сама обратилась за помощью медиков. В удовлетворительном состоянии после осмотра её отпустили домой.

Администрация района выдала ТСЖ "Моховая, 47" уведомление о том, что опасную территорию оградить, кровлю — очистить в соответствии с требованиями и нормативами.

Фото: piter.tv
 

Теги: глыба, лед, моховая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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