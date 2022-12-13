На Моховой с крыши глыба льда рухнула на женщину

В удовлетворительном состоянии после осмотра её отпустили домой.

В Петербурге у дома № 45 по Моховой улице на голову 38-летней женщины упала глыба льда. Инцидент произошел в половине четвертого дня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Чиновники заявили, что женщина сама обратилась за помощью медиков. В удовлетворительном состоянии после осмотра её отпустили домой.

Администрация района выдала ТСЖ "Моховая, 47" уведомление о том, что опасную территорию оградить, кровлю — очистить в соответствии с требованиями и нормативами.

Фото: piter.tv

