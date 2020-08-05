Взрыв в Бейруте: главное

Piter.TV рассказывает о том, что происходит в Бейруте после взрыва.

Вечером 4 августа в морском порту Бейрута прогремел взрыв. По словам главы таможенной службы Ливана, причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Президент США вместе с американскими генералами, что произошедший взрыв не мог носить промышленный характер. В Вашингтоне полагают, что причиной взрыва в Бейруте стала "атака". Половина зданий города оказалась разрушена. На видеозапись попало богослужение в христианском храме. На кадрах видно, что в здании и погас свет, а после начал рушиться потолок. Аналогичная ситуация произошла со множеством домов в эпицентре взрыва. Ударная волна затронула российское посольство. Также известно, что во время трагедии в порту находился корабль с гражданами РФ. Они серьезно не пострадали. Местному круизному лайнеру повезло меньше. Orient Queen затонул в порту после взрыва в Бейруте. На его борту жертвами стали два человека, еще семеро - ранены.

Пожарная служба сообщила, что после взрыва в Бейруте большую часть эпицентра захватил огонь. Пламя не потушили до сих пор. Во время ликвидации пламени погибла бригада спасателей из десяти человек. На данный момент в местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Красном Кресте рассказали, что в критическом состоянии остаются более 60 пациентов. После взрыва в Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие считаются пропавшими без вести.

Представители Красного Креста создали временные убежища для пострадавших жителей. В них одновременно смогут находиться до 1000 семей. Глава РПЦ патриарх Кирилл соболезнует жителям Ливана в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России в рамках гуманитарной миссии принимает решение направить в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута местные СМИ связали с россиянами.

Президент Ливана объявил трехдневный траур. Глава Минздрава страны считает, что взрыв в Бейруте можно оценить как катастрофичной по количеству нагрузки на медицинские учреждения. Губернатор города оценил материальный ущерб в 3-5 млрд долларов, не считая унесенных человеческих жизней. Правительство страны постановило провести расследование обстоятельств трагедии в срок не более чем пять дней.

Видео: Youtube/Alejandro, Fury of Awesomeness