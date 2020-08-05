На борту погибли два человека, еще семеро членов экипажа пострадали.

Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на местный телеканал OTV. В ливанском СМИ отметили, что на борту во время инцидента находились люди. Погибшими считаются два члена экипажа, еще семеро оказались ранены.

Корабль Orient Queen принадлежит местной компании Abou Merhi Group. Владелец судна сообщил, что лайнер был пришвартован в порту Бейрута. В результате взрыва он получил значительные повреждения корпуса. После этого в трюм стала поступать вода. Рабочие не смогли оперативно починить пробоину.

Напомним, что круизный лайнер Orient Queen имеет длину в 121 метр, водоизмещение - 7,4 тысячу тонн. Он построен в 1989 году. Сейчас корабль находится в акватории порта Бейрута.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Alejandro, Cruises adventures