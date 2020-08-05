Российские моряки эвакуированы на причал Бейрута.

Судно с экипажем из России получило повреждения при взрыве в Бейруте. Об этом журналистам ТАСС рассказала инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина. Чиновница объяснило, что в порту Ливана находится корабль, оставленный судовладельцем. На его борту находятся граждане РФ. Согласно сведениям организации, объект получил незначительные повреждения. Моряки эвакуированы.

Судно стоит брошенное, есть россияне на борту. "Капитан Нагдалиев", компания Palmali (турецкая судоходная группа). Тоже брошены без зарплаты и продуктов Ольга Ананьина, инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске

Ранее второй помощник капитана корабля объяснил, что из-за взрыва в порту Бейрута у судна отвалилась дверь. Он заметил, что пароход "маленечко покорежило, швартовые порвались". Он заметил, что экипаж находится в безопасности, никто из моряков не пострадал. Сейчас они находятся на причале.

Нас сейчас с парохода всех повыгоняли, вообще со всех судов тут. Со всеми связались, попросили покинуть борт, на причале пока ждем. До сих пока все тут горит помощник капитана корабля

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/DIN VA DUNYO