Власти Ливана планируют завершить расследование взрыва в Бейруте за пять дней

Глава таможенной службы рассказал о поручении, данном президентом и премьер-министром Ливана.

Власти Ливана планируют завершить расследование обстоятельств и причин взрыва в Бейруте за пять дней. Об этом журналистам местного телеканала ОТВ рассказал начальник таможенной службы страны Бадри Дахер.

Мы надеемся прийти к четкому результату в ходе расследования в течение пяти дней Бадри Дахер, начальник таможенной службы Ливана

Эксперт отметил, что соответствующее указание ведомству дали президент Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб.

В морском порту города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Власти страны считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушилась половина зданий города. В местных госпиталях находятся около четырех тысяч пострадавших. Морги стали принимать раненых, так как больницы переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Многие пропали без вести. В Ливане объявлен трехдневный траур по погибшим. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance