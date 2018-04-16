Что произошло в Санкт-Петербурге 16 апреля: фото и видео

Piter.tv публикует традиционную подборку о том, что сегодня произошло в Северной столице.

Первый рабочий день, 16 апреля, прошел для городских автомобилистов в пробках, так как то там, то здесь происходили небольшие ДТП. Так, например, в Ленобласти утром вместо дороги появилась "песочница". Все основные происшествия, случившиеся за последние сутки, мы собрали для вас в будничной подборке от Piter.tv.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 16 апреля:

1. Пожар в ДК имени Газа удалось потушить за 15 минут. Специалисты разбивали стекла, чтобы предотвратить распространение пожара. Рядом с местом происшествия дежурили три кареты скорой помощи. Пострадавших нет.

2. В Невском районе 70 зданий лишились тепла из-за прорыва магистрали. поломка пришлась на тубу с диаметром в один метр. Специалисты организации экстренно пытаются вернуть тепло в дома. На обеспечении абонентов горячей водой ситуация не повлияла.

3. Появилось видео пожара полей на Гатчинском шоссе. Инцидент произошел около половины девятого вечера на Гатчинском шоссе.

4. На Пулковском шоссе сгорели две иномарки. В результате пожара у иномарок выгорели моторные отсеки. Пользователи социальных сетей предположили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

5. Перевернувшийся самосвал устроил незапланированный пляж в Ленобласти. Песчаные дюны появились на дороге А-180. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, как самосвал опрокинулся на разделитель и перегородил собой две полосы движения. Стоит отметить, что кабина транспортного средства осталась в нормальном положении и без видимых повреждений.

6. Многокилометровая пробка на КАД образовалась из-за дорожных работ. В 7:43 по Московскому времени сервис "Яндекс.Пробки" показал пробку длиной 7,3 километра. Дорожный затор образовался на внутренней стороне от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе. По данным "Яндекс.Карт", основной причиной такой ситуации стали дорожные работы.

7. Автомобиль протаранил дом на углу улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. Столкнулись две машины, и один из автомобилей снес ограждения многоквартирного дома и врезался в стену здания. По фотографиям с места происшествия видно, что машина застряла в заборе. Второй автомобиль остался посреди перекрестка. Местные жители винят во всем нерабочий светофор.

8. На Большевиков неадекватный водитель помял чужую машину, сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Петербурженка сообщила в социальных сетях, что выезд ей перегородил светловолосый человек на вид 25 лет на BMW с самарскими номерами. Первые две минуты девушка ждала, что мужчина отъедет, чтобы ее пропустить, однако он начал преднамеренно ехать на нее. Пострадавшая позвонила в полицию после того, как BMW начал толкать ее машину бампером.

9. Странный нудист делал зарядку на льду озера в Новом Девяткино. Во Всеволожском районе Ленинградской области местным жителям удалось заснять на видео собственного голого спортсмена-миссию. Очевидцы не определились с тем, кем же являлся полураздетый мужчина, окунавшийся в прорубь в одном нижнем белье.

10. Жильцы ЖК "Зима-Лето" оказались в ловушке из-за халатности застройщика. Один из жителей дома рассказал, что купил квартиру в ЖК "Зима-Лето", так как он была сравнительно в удобном районе Петербурга. Застройщик предоставил покупателям заманчивую картинку того, как будут выглядеть 5 жилых корпусов, в середине которых находятся детский сад и школа. Многие сразу отметили для себя, что из "муравейника" есть два выезда с проспекта Энергетиков. Первое время после запуска корпусов в эксплуатацию автомобилисты могли спокойно разъезжаться, не создавая заторов для движения. Однако радость их продлилась недолго, и одним ранним утром один выезд оказался закрыт. Дорогу машинам перекрыли бетонные блоки и забор с цепью.