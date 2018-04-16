Жильцы ЖК "Зима-Лето" оказались в ловушке из-за халатности застройщика

Застройщик ввел в эксплуатацию пять корпусов жилищного комплекса, внутри которого находятся детский сад и школа. На данный момент, в ЖК "Зима-Лето" прожаривает свыше 3 000 человек, попасть домой или выехать они могут только через один въезд. Второй путь застройщик указал в проекте, как выяснилось, "для галочки". Компания Setl City решила сэкономить и закрыла вторую дорогу, так как по соглашению с ГАТИ несла за нее материальную ответственность.

Петербуржцы стали жертвами "недоговорок" компании-застройщика Setl City, который продал квартиры в домах-муравейниках более чем трем тысячам семьям. Однако так и не позаботился о безопасной инфраструктуре комплекса.

Один из жителей дома рассказал, что купил квартиру в ЖК "Зима-Лето", так как он была сравнительно в удобном районе Петербурга. Застройщик предоставил покупателям заманчивую картинку того, как будут выглядеть 5 жилых корпусов, в середине которых находятся детский сад и школа. Многие сразу отметили для себя, что из "муравейника" есть два выезда с проспекта Энергетиков. Первое время после запуска корпусов в эксплуатацию автомобилисты могли спокойно разъезжаться, не создавая заторов для движения. Однако радость их продлилась недолго, и одним ранним утром один выезд оказался закрыт. Дорогу машинам перекрыли бетонные блоки и забор с цепью.

С момента, когда один выезд оказался недоступен, на единственной дороге стали собираться машины. Житель ЖК отмечает, что автомобилисты могут 20 минут провести на узком проезде, чтобы добраться до дома или наоборот выехать. Однако не только бесконечные пробки настораживают жильцов. В сердце комплекса находятся школа и детсад. В случае непредвиденного ЧП машины спецслужб не смогут вовремя приехать на помощь.

Возмущенные собственники обратились к застройщику с соответствующим вопросом. В Setl City заявили, что первоначальное изображение комплекса не обязано отвечать реальности. Как выяснилось, нарисованный на картинке съезд находился на арендованной на время стройки городской земле. По условиям ГАТИ, застройщик несет материальную ответственность, если на данном отрезке что-то случится. Гражданам в Setl City только заявили, что один съезд предусмотрен проектной документацией.

Фактически, застройщик решил сэкономить, облапошив нас и ввергнув в беспросветный карачун заторов и риска сгореть или сдохнуть, если к нам через единственный выезд не проедет скорая или пожарка. Я не знаю, какие размеры штрафов предусмотрены для застройщика, но пусть это десятки миллионов рублей. А живет в ЖК свыше 3000 человек. Если разделить размер штрафа на количество жителей, получится тысяч десять рублей на человека. Получается, что 10 000 рублей - это цена человеческой жизни, по мнению компании Setl City. Для сравнения, стоимость квадратного метра здесь составляет 120-140 тысяч рублей. Это выходит, что стоимость квадратного метра, по версии компании Setl City, дороже цены человеческой жизни более чем в 10 раз. Собственник квартиры в ЖК "Зима-Лето"

Происшествия не заставили себя ждать, днем 16 апреля к комплексу пыталась проехать пожарная машина. Дальше злополучного въезда продвинуться спасателям не удалось, так как во дворе случилось маленькое ДТП, которое заблокировало единственный проезд.

Видео: YouTube / Александр Ермаков

Фото: Pikabu / ZIMALETOSPB