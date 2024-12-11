Застройщик показал, как будет выглядеть храмовый комплекс у Пискаревского кладбища

Здесь построят храм и два дома церковного причта.

В Санкт-Петербурге рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем началось строительство храмового комплекса. На участке у пересечения проспекта Непокорённых и улицы Амурской возводят церковный ансамбль, в который войдут однопрестольный Храм Воскресения Христова и два дома причта. Об этом сообщает застройщик Setl Group

Площадка под строительство, площадь которой превышает 7 тысяч кв. м, расположена неподалеку от Пискаревского кладбища. Для архитекторов было важно создать храм, который гармонично впишется в окружающий ландшафт и не нарушит целостности мемориального ансамбля. Особое внимание уделяется архитектурным решениям и цветовому оформлению сооружений, благодаря которым комплекс станет частью общего архитектурного облика территории.

Сам храм будет занимать площадь около 1000 кв. м, а его высота, включая звонницу и крест, составит 27,87 метра. Основной частью храма станет молельный зал, расположенный под куполом – центральным элементом композиции. Также в здании предусмотрены алтарная зона для богослужений и хоры с выходом на звонницу, располагающиеся на втором этаже. Отличительной чертой здания станут высокие окна одинаковой формы на боковых фасадах, а также декоративные вертикальные орнаменты в стиле русско-византийской архитектуры, которые подчеркнут уникальность внешнего облика церкви.

Дома причта, которые также входят в храмовый комплекс, предназначены для нужд прихода и посетителей храма. Они будут одноэтажными и расположатся на некотором расстоянии от главного здания, что сделает церковь архитектурной доминантой за счёт высоты её шпиля.

Setl Group имеет значительный опыт в строительстве и реставрации храмов, активно финансируя подобные проекты. Так, в 2024 году компания провела ремонт помещений Свято-Владимирской школы, входящей в комплекс Воскресенского Новодевичьего монастыря, а сейчас ведёт работы в одном из залов Иоанновского женского монастыря на Карповке, 45.

Фото: Setl Group